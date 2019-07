Automobilist (23) tot drie keer toe betrapt op rijden met drugs op: rijbewijs kwijt

SCHAGEN - Een 23-jarige bestuurder is vanmorgen zijn rijbewijs kwijtgeraakt, nadat hij voor derde keer was betrapt op het rijden onder invloed van drugs. De laatste twee keer gebeurde dit liefst twee dagen achter elkaar, beide keren in Schagen.

Het begon gisterochtend, toen de politie iemand vreemd zag rijden op de Kaagweg in Schagen. Toen de agenten hem aanhielden, bleek dat hij eerder was gecontroleerd op het rijden onder invloed. Uit de drugstest bleek dat hij ook nu weer had gebruikt. De 23-jarige man werd daarop aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Daar werd bloed van hem afgenomen dat zou worden onderzocht. In afwachting van de uitslag mocht hij zijn rijbewijs houden.

Maar kennelijk was de man zich niet bewust van de ernst van de zaak. Hij stapte namelijk vandaag in de vroege ochtend wéér in de auto. En weer werd hij opgemerkt door de politie, nu bij de Witte Paal in Schagen. "Hij stopte ongevraagd en vroeg aan ons of hij moest stoppen", schrijft de politie op Facebook. "Daarbij zagen wij dat zijn pupillen wijd openstonden." Er werd nogmaals een drugstest bij hem afgenomen en weer bleek dat hij had gebruikt.

Zijn rijbewijs is ingenomen door de politie. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt de twee bloedmonsters.