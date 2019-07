Poolse supermarkt opent deuren: "We willen ook lokale mensen steeds meer aanspreken"

MEDEMBLIK - In de voormalige Intertoys aan de Nieuwstraat in Medemblik is vanmiddag een nieuwe Poolse supermarkt geopend. De eigenaar wil naast de Poolse gemeenschap vooral ook lokale mensen aanspreken. "Als mensen binnenkomen in een Poolse winkel, schrikken ze vaak al van alle benamingen".

Om 12.00 uur opende de winkel haar deuren. En terwijl het personeel nog volop in de weer was om alle schappen te vullen, stond er al een flinke rij bij de kassa. Veel Poolse maar ook Letten weten de winkel al te vinden. "Na een half jaar zagen we dat ook in het filiaal in Hoorn steeds meer lokale mensen boodschappen kwamen doen. Dat hopen we hier ook te bereiken", vertelt eigenaar Kosar Hama Aziz.

"Voor veel Polen is het echt thuiskomen", legt Kosar uit. "Het is net zoals wij op vakantie zijn in het buitenland en de Albert Heijn binnen lopen." Vooral met producten als vlees en worst onderscheiden ze zich van de reguliere supermarkt. De echt Poolse wodka laat nog even op zich wachten. "We zijn nog bezig met een vergunningaanvraag", aldus Kosar.



Poolse gemeenschap

In 2018 woonden er zo'n 1250 Polen in Medemblik, dat is zo’n 3% van de inwoners. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal Polen in Medemblik de afgelopen jaren gestaag is toegenomen. Een groot verschil met negen jaar geleden, toen er nog zo'n 250 Polen in Medemblik woonachtig waren.

Verwacht wordt dat in de komende jaren door de economische groei in Polen, het lastiger wordt om arbeidsmigranten vast te houden. Eigenaar Kosar is daar niet bang voor. "Klopt, steeds meer mensen gaan terug naar Polen. Maar ik zie ook dat de economie in Nederland nog steeds beter is, dus ze blijven ook deze kant uit komen."