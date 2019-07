Platina bruiloft: Jo en Ferry na zeventig jaar nog altijd verliefd

HUIZEN - Jo Reuvecamp-Liefhebber en Ferry Reuvekamp vieren vandaag hun platina bruiloft. Zeventig jaar! En dat betekent taart, bloemen en bezoek van de loco-burgemeester. "Jo zegt nog elke dag hoeveel hij van me houdt."

Jo en Ferry gaven elkaar het jawoord in 1949 en nog elke dag zijn ze blij met elkaar. "Het is een schoonheid", zegt Ferry over Jo. "En ze praatte vroeger nooit met andere jongens, ze was heel lief voor mij." Dat laatste is wederzijds. "Hij heeft altijd goed voor me gezorgd. En we maken nooit ruzie, daar hou ik niet van", zegt Jo.

Hoe ze elkaar hebben leren kennen, weten ze niet meer zo goed. "Was het in een bos, Jo", vraagt Ferry. "Nee op straat toch", antwoord Jo. Ze krijgt wat ingefluisterd van haar dochter. "O, het was op een dansavond." En was het liefde op het eerste gezicht? "Nee, Jo heeft vele gezichten", grapt Ferry. "Daar hebben we nog foto's van, haha."

Grapjes

De humor van Ferry is ondeugender geworden door de jaren heen. Als loco-burgemeester Bert Rebel vraagt waar ze elkaar ontmoet hebben, leidt het antwoord van Ferry tot grote hilariteit: "Ergens in een bed", flapt hij eruit. Kan Jo de grapjes na zeventig jaar nog waarderen? "Ja hoor, ik laat hem gewoon rustig zijn gang gaan."

Het stel kreeg een zoon en een dochter en woonde lange tijd in de Amsterdamse Jordaan. "Vorig jaar zijn we naar deze plek in Huizen gegaan, dat heeft onze dochter geregeld", vertelt Jo. Ze hebben het er erg naar hun zin, maar blijven de hoofdstad wel een beetje missen." De handen van Jo gaan omhoog. "Met een lach en een traan, bij ons in de Jordaan", zingt ze.

'Ik hou van jou'

Ze zijn inmiddels 90 en 95, maar de liefde is er niet minder om geworden. Jo: "Als we hier met alle bewoners aan de eettafel zitten, kijkt Ferry me soms opeens aan en zegt hij: Jo, ik houd zoveel van je!"

Hun rollators staan naast elkaar geparkeerd in de huiskamer. Hebben ze nog een tip voor anderen, om het zo lang met elkaar vol te houden? "Lief zijn voor mekaar. En geen woorden hebben. Als iedereen het zo goed zou hebben als wij, dan zou de wereld er een stuk mooier uitzien."