Winkeliersvereniging tegen extra woningen in Cronjéstraat: "Sfeertje behouden"

HAARLEM - Een van de winkelpanden in de Haarlemse Generaal Cronjéstraat wordt momenteel omgebouwd tot woonruimte. En omdat het waarschijnlijk niet bij dat ene pand blijft, maakt de winkeliersvereniging zich grote zorgen. "Dat is heel funest en heel verkeerd."

Tijdens de economische crisis van jaren geleden keurde de gemeente een plan goed waarmee het mogelijk werd winkelruimtes om te bouwen tot woningen. Verschillende pandeigenaren zouden gebruik willen maken van die mogelijkheid, waardoor er steeds meer winkels verdwijnen en er woningen voor in de plaats komen.

Lees ook: Ramkraak op juwelier in Haarlem: drie daders op de vlucht



De winkeliersvereniging voorziet problemen voor de winkelstraat, waar het shoppende publiek momenteel nog keuze heeft uit tientallen winkels. "Met een winkelstraat die al ruim honderd jaar bestaat, moet je niet gaan knoeien", vindt voorzitter Kees Hoogenbosch. "Je moet het sfeertje houden wat er thuishoort en het niet gaan onderbreken met woningen."

Fijne winkelstraat

De vrees bestaat dat meerdere winkeliers hun zaak sluiten om hun pand om te (laten) bouwen tot huurwoningen, die meer opleveren. De winkeliersvereniging is met de gemeente in gesprek en hoopt dat het eerder genomen besluit wordt teruggedraaid. Want als er te veel winkels verdwijnen, bestaat het risico dat de consument op zoek gaat naar ander winkelgebieden.

Een winkelende vrouw deelt die mening. "Ik denk dat dat raar winkelen wordt als er opeens een gat valt", voorspelt ze. "Het is een fijne winkelstraat, dus ik hou het graag zo."