Jong kind ernstig gewond na botsing bij Amsterdamse school

AMSTERDAM - In het Amsterdamse Bos en Lommer is een jong kind door een auto aangereden. Het kind is volgens de politie met ernstig letsel overgebracht naar een ziekenhuis.

Het ongeluk vond vanmiddag om 15.15 uur plaats op de Tijl Uilenspiegelstraat. Volgens een getuige was het een scanauto van de gemeente die het kind aanreed.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de aanleiding het ongeluk.