Omstanders overmeesteren dader steekpartij Amsterdam

AMSTERDAM - Bij een steekpartij in de Pretoriusstraat in Amsterdam-Oost is rond 12.15 uur een man gewond geraakt.

Volgens getuigen is het slachtoffer de eigenaar van een buurtsupermarkt in de straat. Hij zou gewond zijn geraakt aan zijn onderarm. De man is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De dader van de steekpartij is door omstanders op straat overmeesterd. Agenten hebben hem opgepakt en overgebracht naar het politiebureau. Het ging om een motorrijder, zijn motor is in beslag genomen.



De politie onderzoekt nog wat de aanleiding voor de steekpartij is geweest. Een bekende van het slachtoffer zegt tegen AT5 dat de motorrijder het slachtoffer al maanden lastigviel.