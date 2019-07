Bus van Connexxion ramt geparkeerde stadsauto

HAARLEM - Een bus van Connexxion is vanmiddag tegen een personenauto gereden in Haarlem. De ravage is groot.

Om kwart voor 3 was de botsing op de Amnesty Internationalweg. De geparkeerde auto werd door de kracht tegen een boom geduwd, waardoor deze omver geduwd werd.

Het gloednieuwe voertuig van een maand oud en lijkt total loss. De lijnbus heeft zware schade opgelopen zal moeten worden geborgen.

Er liep op het moment van de aanrijding niemand op de stoep en de buspassagiers kwamen met de schrik vrij. De buschauffeur is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is de chauffeur tijdens het rijden onwel geworden. Bij de politie was daar vanmiddag nog niets over bekend.