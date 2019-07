Jeroen filmde de school dolfijnen voor de kust van Noord-Holland: "Enorm bijzonder"

HUISDUINEN - Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn was er vanochtend als de kippen bij toen hij een melding kreeg dat er een groep dolfijnen voor de kust van Noord-Holland zwom. Hij legde het bijzondere tafereel vast op camera.

Hoekendijk spotte de dolfijnen voor het eerst bij Huisduinen. "Vanaf dat moment zijn ze langzaam het Marsdiep ingezwommen en hebben we ze een tijdje kunnen volgen."

Volgens Hoekendijk is het 'enorm bijzonder' dat tuimelaars gespot worden bij de kust. "Je ziet tuimelaars eigenlijk alleen in Nederland in het Dolfinarium. Je ziet ze bijna nooit vanaf de kust en zeker niet zo'n grote groep. Het waren twee kleine groepjes bij elkaar van ongeveer tien individuen."

Gedragingen

De groep bestond niet alleen uit volwassen, maar ook jonge dieren. "Je zag allerlei gedragingen. Soms zwommen ze wat harder, soms sloegen ze met hun staart, soms kwamen ze met hun kop boven water. Eigenlijk alleen natuurlijk gedrag. Alleen als er af en toe een boot langs kwam varen, zag je wat verstoringen."

Volgens Hoekendijk zie je op deze plek regelmatig bruinvissen, maar dat er ook tuimelaars zwemmen, is heel bijzonder. "In de eerste helft van de vorige eeuw zag je ze wel met regelmaat. Ook in het Marsdiep, dan gingen ze achter de haring aan de Waddenzee in. Maar sinds de Zuiderzee is afgesloten door de Afsluitdijk, is die groep tuimelaars eigenlijk verdwenen en zie je ze eigenlijk alleen verderop in de Noordzee of wat noordelijker."

Oorzaak

Hoekendijk heeft geen idee hoe het komt dat de dieren nu toch ineens weer naar de kust komen. "Wat dat triggert, is lastig te zeggen. Misschien is er gewoon wat vis dat de dieren aantrekt." Hij denkt niet dat het warme klimaat de oorzaak is.