Dode katten, autoschade en vechtpartijen: Zandvoortse Van Speijkstraat eist verkeersmaatregelen

ZANDVOORT - Bewoners van de Zandvoortse Van Speijkstraat zijn een petitie gestart vanwege de onveilige verkeerssituatie in hun straat. Regelmatig zien ze automobilisten voorbij scheuren, terwijl de snelheidslimiet 30 km/u is. Ook de inrichting van de straat leidt tot veel onduidelijkheid, zo ondervinden ze bijna dagelijks.

Sanne en Maaike zijn buurvrouwen in de Van Speijkstraat en zijn het razende verkeer voor hun deur meer dan zat. "Ze rijden soms wel honderd." En inderdaad, ook op een vrijdagochtend rijdt minimaal de helft een stuk harder dan dertig km/u.

Katten overreden

Toen er afgelopen week wéér een kat werd doodgereden in de straat, was dat voor de vrouwen de druppel. "Er zijn al zoveel katten aangereden", zegt Sanne. Ze moest haar zoon Jesse onlangs ook het trieste nieuws brengen dat zijn maatje Beer onder een auto terecht was gekomen. "Het was om twee over twaalf 's nachts, ze rijden ook vaak 's nachts heel hard", zegt Jesse.



De straat is van beide kanten toegankelijk, al is door alle geparkeerde auto's het beschikbare asfalt beperkt. En dat leidt nog wel eens tot gedoe. "Het is dan onduidelijk wie wie voorrang moet geven. Zeker als het druk is, dan willen ze dat niet doen en zijn er wel eens vechtpartijen geweest." Bovendien rijden er ook bussen en vrachtwagens door de straat, wat de bewegingsruimte voor het verkeer nog beperkter maakt.

Maatregelen

Sanne en Maaike hopen dat ze binnenkort met de gemeente over maatregelen in gesprek kunnen. "Drempels, flitspalen, kleuren op de grond, het maakt niet uit als ze maar gaan dertig rijden", zegt Sanne. Inmiddels hebben ze al flink wat handtekeningen in de buurt verzameld en kijken ze uit naar de Formule 1-races, volgend jaar mei op het circuit. "Dan wordt onze straat waarschijnlijk voor het verkeer afgesloten en mogen er alleen voetgangers door. Dan kunnen wij even genieten."



De petitie 'Een veilige Van Speijkstraat voor iedereen' is inmiddels 129 keer getekend. De buurvrouwen streven naar 250 handtekeningen.