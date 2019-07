Brand op zeilboot in jachthaven Hoorn: één persoon gewond geraakt

HOORN - Bij jachthaven de Grashaven in Hoorn is vanmiddag een persoon gewond geraakt bij een brand. Volgens getuigen gaat het om een explosie in de kajuit.

De Veiligheidsregio bevestigt dat er een brand is geweest op een schip en dat daarbij een persoon gewond is geraakt. Dit zou gaan om brandwonden. De persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens getuigen zou er een explosie zijn geweest in de kajuit van de zeilboot, waarbij de schipper brandwonden aan handen en armen heeft opgelopen. De Veiligheidsregio doet geen uitspraak over de mogelijke oorzaak van de brand.