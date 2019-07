Automobiliste knalt achterop vrachtwagen in Den Helder

DEN HELDER - Bij een ongeluk tussen een auto en vrachtauto op de N250 in Den Helder heeft een automobiliste nekletsel opgelopen. Het slachtoffer is gestabiliseerd en wordt voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Over de oorzaak is nog niets bekend, maar de auto botste rond 13.15 uur ter hoogte van Vliegveld de Kooy achterop een vrachtwagen. Even leek het erop dat het slachtoffer bekneld zat, maar bij aankomst van de hulpdiensten bleek daar geen sprake van te zijn.

Behalve politie, brandweer en ambulance kwam ook een traumateam ter plaatse. De piloot landde op de provinciale weg, die daardoor enige tijd afgesloten was.

Inmiddels zijn de vrachtwagen en de auto geborgen en is de weg vrijgegeven, zo meldt weginspecteur Albert op Twitter.

Hoe ernstig de verwondingen van de automobiliste zijn, is niet bekend.