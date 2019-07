Haarlemmer bereikt nu écht eindbestemming na reis met elektrische auto

HAARLEM - In april schreef NH Nieuws al dat Wiebe Wakker - de Haarlemmer die in een elektrische auto een wereldreis maakt - zijn eindbestemming Sydney had bereikt. Maar niets bleek minder waar: Wakker kreeg de mogelijkheid om door te reizen naar Nieuw-Zeeland en plakte daarom nog drie extra maanden aan zijn reis vast.

Vandaag kwam hij aan in de plaats Bluff, helemaal in het zuiden van Nieuw-Zeeland. Vanaf daar kan hij niet verder reizen met de auto en daarom is het avontuur nu echt voorbij.

In 1222 dagen legde hij meer dan 100.000 kilometer af en bezocht hij 34 landen. Wakker wilde met de reis laten zien waar elektrische auto's toe in staat zijn.

'Gemengde gevoelens'

"Ik heb gemengde gevoelens op dit moment. Het is triest dat mijn avontuur ten einde is gekomen, maar ik ben ook blij dat ik weer naar huis kan, straks weer een kast heb om mijn kleren in te doen, mijn vrienden en familie weer kan zien en aan een nieuwe uitdaging kan beginnen", schrijft hij op zijn Facebookpagina.

Wakker blijft nog tot begin augusts in Nieuw-Zeeland, daarna vliegt hij terug naar Nederland. Bij terugkomst wil hij onder meer een boek schrijven over zijn reis.