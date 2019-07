Cultuurfonds geeft 18.000 euro aan projecten in het Gooi

HILVERSUM - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland heeft 18.000 euro toegekend aan projecten in het Gooi.

Stichting One Hilversum en de Vereniging van Beeldende Kunstenaars in Laren kregen 5.000 euro. Andere projecten moesten genoegen nemen met minder.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds richt zich op projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap. In totaal geeft het fonds in het tweede deel van 2019 365.000 euro aan 130 projecten in Noord-Holland.