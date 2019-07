Langste man van Noord-Holland herstelt stapje voor stapje

BLARICUM - Onlangs werd Noord-Holland opgeschrikt door het nieuws dat onze langste man met spoed was opgenomen in het ziekenhuis. Rob Bruintjes heeft nog een lange weg te gaan, maar werkt inmiddels hard aan zijn herstel. NH Nieuws ging op ziekenbezoek.

"Dit is het meest rampzalige dat je kan overkomen. Van een heel actief leven naar compleet afhankelijk zijn van anderen," vertelt Rob Bruintjes. Met zijn 2.21 meter lengte is hij de langste man uit onze provincie. "Ik kan m'n linkerhand bewegen, maar verder niets meer."

Hij ligt in een revalidatiecentrum in Almere. En in tegenstelling tot wat veel mensen vermoeden, heeft zijn ziekenhuisopname niets te maken met zijn lange lichaam. "Nee hoor, dit is domme pech geweest. Ik heb drie bacteriën binnengekregen, waaronder een streptokokkenbacterie, en die combinatie kan dodelijk zijn," zegt Rob.

Oog van de naald

Rob kroop door het oog van de naald. "Ik ben fors van de kook geweest, dit had het eindpunt kunnen zijn." Hij bewandelt inmiddels de lange weg terug naar herstel. "Na twee weken coma, kon in niets meer. M'n spraak is er weer, maar ik kan voorlopig nog niet lopen. Ze denken hier in maanden, niet in weken."

Behalve langste man van Noord-Holland is Rob ook raadslid in de gemeente Blaricum. "Ik mis het enorm. De discussies in de raad, het contact met inwoners." Met zijn ziekenhuiservaring wil hij nu ook de landelijke politiek wakker schudden. "De heren in Den Haag moeten zich schamen. Er is overal te weinig tijd en geld voor in de zorg. Dus ik nodig ze uit: kom eens een nachtje hier slapen om het met eigen ogen te zien!"

Lange patiënt

Het ziekenhuis moest wel wat aanpassingen maken voor zo'n lange patiënt. Rob vertelt hier over de aanpassingen. "Ik heb een extra lang bed gekregen en de grootste rolstoel die ze konden vinden."



Rob is geraakt door de vele kaarten en bloemen die hij ontvangt. "Van Limburg tot Groningen. Dan heb je opeens door dat je er toe doet," zegt hij. Vanuit zijn kamer heeft hij uitzicht over het Weerwater. "Maar toch lig ik liever thuis, hoor. En ik kan niet wachten tot ik ze weer dwars kan zitten in de Blaricumse politiek."