Alkmaarse afvalcentrale kan eikenprocessierups na geslaagde test nu echt gaan verbranden

ALKMAAR - Afvalverwerker HVC kan de eikenprocessierups gaan verbranden, nu een test vanmorgen heeft uitgewezen dat het afval niet voor lichamelijke irritatie heeft gezorgd bij de medewerkers van het bedrijf.

Vanmorgen slaagde een eerste proef, vertelde woordvoerder Vibeke Helder in Lunchroom op NH Radio. "De eikenprocessierups wordt in zogenaamde big bags aangeleverd. Dat zijn grote zakken waar soms ook gevaarlijke stoffen in worden vervoerd die echt niet vrij mogen komen, dus de zak mag echt niet scheuren."

Chemisch afval

De rups wordt dus bijna als een soort chemisch afval behandeld. "Ja, want die rupsen zorgen voor zoveel ellende, daar wil je je medewerkers niet aan blootstellen. Die dragen dan ook voor de zekerheid beschermende kleding op het moment dat die zakken in de bunker worden gestopt. Vanuit daar pakt een grijper ze, die duwt de zakken vervolgens weer in een trechter waarna ze worden verbrand. De zakken bleven bij de test keurig heel, en de rupsen zijn verbrand."

Inmiddels is er al ruim 300 ton aan eikenprocessierups weggehaald door het land. HVC ontfermt zich alleen over de rupsen die worden aageleverd in zakken. "We gaan niet met containers aan de slag, dus we verwachten dat wij hier dit jaar nog zo'n 50 ton kunnen verwerken. Dat zal verspreid over het jaar worden gedaan."