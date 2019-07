Onstuimig begin van het weekend: "Er kunnen flinke buien tussen zitten"

NOORD-HOLLAND - Zo heftig als in het oosten van het land wordt het morgen in Noord-Holland niet, al is het ook in onze provincie raadzaam rekening te houden met zware regenval.

"Er kunnen flinke buien tussen zitten", waarschuwt NH-weerman Jan Visser iedereen die morgen buitenactiviteiten op het programma heeft staan.

Buien

Hij verwacht dat de buien 'in de loop van de ochtend' Noord-Holland bereiken. Ook onweer is mogelijk, al krijgen provincies als Overijssel en Gelderland de zwaarste buien voor hun kiezen. "Maar die zouden ook pas boven Duitsland kunnen vallen."

Dat de buien in het oosten van het land intenser lijken te worden, heeft te maken met de temperatuur, die in het oosten oploopt tot 25 à 28 graden. Aan zee stijgt het kwik tot maximaal 22 à 23 graden, wat vergeleken bij het oosten een matigend effect op de buiigheid heeft.

Wind wakkert aan

Daar staat tegenover dat de wind 's middags juist aan de kust flink aanwakkert. "Aan de kust wordt 'ie vrij krachtig", voorspelt Visser. Hij verwacht een windkracht 5 à 6, wat voor veel watersporters al snel te veel van het goede is. "Dan raad ik aan om niet uit te varen."

Geen fan van herfstachtig weer? Geen zorgen, zondag lijkt grotendeels droog te verlopen. Met 22 graden wordt het die dag nog niet zomers warm, maar in de nieuwe werkweek loopt de temperatuur geleidelijk op naar zo'n 33 graden.