Provincie: eind dit jaar vijf Noord-Hollandse bruggen centraal bediend

HEERHUGOWAARD - Nu zijn het er nog twee, maar de provincie streeft ernaar eind dit jaar vijf bruggen in onze provincie centraal te laten bedienen.

Al in 2014 maakte Noord-Holland bekend op termijn naar centrale bediening van alle 44 provinciale bruggen toe te willen, om zo het vrachtvervoer over water te stimuleren. Het centraal aansturen van bruggen leidt tot een betere doorstroming van zowel de scheepvaart als het verkeer op de weg, zo is de gedachte.

Nu twee bruggen centraal bediend

Die centrale aansturing gebeurt in het eind vorig jaar geopende Weg & Waterhuis Langebalk aan de Galileistraat in Heerhugowaard. Inmiddels worden daar twee bruggen bediend. De Twee Zwanen in Schagen en de Zijperbrug in Schagerbrug worden sinds de opening van Langebalk via monitors in de gaten gehouden, en vanuit Heerhugowaard geopend en gesloten.

Daar komen er dit jaar nog drie bij. "We verwachten eind dit jaar vijf bruggen centraal te bedienen", aldus een woordvoerder van de provincie. Het gaat volgens de provincie om de Krommeniebrug en de Brug Vrouwenverdriet in Krommenie en de Prinses Amaliabrug in Westknollendam.

Oplevering uitgesteld

Die laatste brug moet overigens nog in gebruik worden genomen. Eind januari meldde de provincie dat de oplevering met twintig weken werd uitgesteld, tot augustus van dit jaar. Opvallend genoeg is de aanslutiing op de bediencentrale in Heerhugowaard de reden voor de vertraging. Zo kost de ontwikkeling van de aangepaste software extra tijd en is er meer tijd uitgetrokken om de brug te bedienen.

Voor provinciale bruggen die nog niet centraal worden bediend, zijn brugwachters nodig die de brug op locatie openen en sluiten. De provincie verwacht echter dat het tekort aan brugwachters de scheepvaart deze zomer parten gaat spelen. Omdat niet voor iedere brug een brugwachter beschikbaar is, pendelen sommige brugwachters tussen meerdere bruggen, wat de nodige vertraging kan opleveren.

Bruggen van andere beheerders

In 2020 moeten alle provinciale bruggen en sluizen vanuit Heerhugowaard worden bediend. Bovendien wil de provincie ook naar centrale bediening van bruggen van andere beheerders toe. Vanaf 2021 moeten de eerste niet-provinciale bruggen centraal worden aangestuurd vanuit een tweede bediencentrale.