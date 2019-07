Gewonde bij brandje in GGZ-instelling Haarlem

HAARLEM - Bij een brandje in een GGZ-instelling aan de Amerikaweg in Haarlem is een gewonde gevallen.

De brand werd vanmorgen rond 8.15 uur ontdekt op een kamer in het gebouw, waarna het vuur al snel kon worden geblust. De kamer wordt momenteel geventileerd en ook het bluswater wordt door de brandweer opgeruimd.

Er hoefde niemand geëvacueerd te worden. Het gewonde slachtoffer is wel naar het ziekenhuis overgebracht.