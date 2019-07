Sinterklaas hangt kleren uit in Purmerend: "Hij woont gewoon in Weidevenne!"

PURMEREND - Purmerender Frank wist niet wat hij zag toen hij gisteren zijn woonplaats in reed. Op een balkon langs de weg hingen de kleren uit van niemand minder dan Sinterklaas.

"We reden Weidevenne in en keken naar rechts. 'Kijk daar nou!', zei mijn vrouw. Ook op afstand zie je meteen wat het is", zegt Frank tegen NH Nieuws.

De drie outfits van de goedheiligman op het balkon van een appartementencomplex waren voor Frank een bijzonder gezicht. "Merkwaardig om dat in de zomer te zien. Da's lachen!"

Hij plaatste een foto van het tafereel op Facebook. "Ze zeggen altijd dat-ie naar zijn huis in Spanje gaat, maar hij woont gewoon in Weidevenne hoor!", staat in de omschrijving. Het plaatje is massaal geliket: meer dan 600 mensen deelden duimpjes, hartjes en smileys uit.

"Op vakantie in Purmerend"

In de reacties wordt ook volop gegrapt. "Mijn kids dachten dat hij in de Sint Nikolaas kerk woont, maar nee... Gewoon om de hoek", zegt een omwonende. "Sint is op vakantie in Purmerend", schrijft een ander.

Waarom de kleren daar hangen is niet duidelijk. "Geen idee wie daar woont", zegt Frank. "Er zijn waarschijnlijk opnames voor een Sinterklaas-uitzending in december gemaakt door de lokale omroepen. Dat heb ik via via gehoord."