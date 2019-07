Fotoboeken na ruim 60 jaar weer terug bij meneer De Mie uit Zaandam

ZAANDAM - Na ruim 60 jaar zonder zijn plakboeken, kan Dick de Mie uit Zaandam nu eindelijk weer door zijn geliefde verzamelde werken bladeren. Als kind leende hij zijn fotoboeken over Zaandam uit aan een gezin in Groningen, maar na een zoektocht op NH Radio werd hij herenigd met zijn werk.

Jan de Wit uit het Drentse Gasselternijveenschemond hoorde over de boeken en herkende er de werken uit zijn boekenkast uit. Overwegen om ze weg te gooien deed hij nooit.

"Daar waren ze echt veel te mooi voor. Er staan handgemaakte tekeningen in, er staan beschrijvingen in, prentbrieven van Zaandam, hoe de Zaanstreek ontstaan is. In deze boeken zit zoveel liefde en werk, en dan te bedenken dat dat van een kind kwam. Dat kan je niet weggooien."

Lees ook: Zaandammer krijgt na 61 jaar plakboeken terug: "Net zo'n goede staat als in 1958"

Volgens meneer de Wit waren de boeken in net zo'n goede staat als 62 jaar geleden. Dat kon meneer De Mie beamen: ze waren nog precies zoals hij ze kon herinneren en beloofde zijn boeken een mooi plekje te gaan geven.

Bekijk hieronder terug hoe NH Radio de twee mannen met elkaar in contact bracht: