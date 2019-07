Voertuig met gasflessen in vlammen op bij zwembad Koog aan de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - Bij zwembad Zaangolf in Koog aan de Zaan is vannacht een voertuig met gasflessen compleet uitgebrand.

Het vuur aan de Wezelstraat werd rond 2.00 uur ontdekt, maar de brandweer kon het busje niet meer redden.

De brand ging gepaard met een penetrante lucht en veel rookontwikkeling, meldt de Veiligheidsregio. Wie daar last van had, kreeg het advies om ramen en deuren te sluiten.

Gasflessen

Wat er precies in de wagen en in de gasflessen zat, zal worden onderzocht door de politie. Ook zullen agenten nader onderzoeken of er sprake is van brandstichting.