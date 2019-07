Scooterrijder zwaargewond na ongeluk met busje in Haarlem

HAARLEM - Een scooterrijder is vannacht zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Camera Obscuraweg in Haarlem. Het slachtoffer kwam in botsing met een busje.

Het ongeluk gebeurde rond 4.00 uur. Volgens een omstander werd de scooterrijder aangereden door het busje en kwam het slachtoffer vervolgens onder het voertuig terecht. Het zou gaan om een man.

Hij zou voordat de hulpdiensten er waren door inzittenden van de bus onder het voertuig vandaan zijn gehaald. Over de toestand van de inzittenden van het busje is niets bekend.

De scooterrijder is naar het ziekenhuis gebracht.