Alkmaarse afvalcentrale gaat stapels eikenprocessierupsen verbranden

ALKMAAR - De afgelopen weken zijn plantsoenbedrijven druk bezig geweest om al die krioelende en harige eikenprocessierupsen weg te krijgen. Nu liggen die bergen met rupsen te wachten om verbrand te worden en dat wordt onder andere gedaan bij de afvalenergiecentrale HVC in Alkmaar.

Volgens BN DeStem wagen veel lokale afvalbedrijven zich er niet aan de rupsen te verbanden. Dit omdat het veel te gevaarlijk is voor hun medewerkers. Zo zijn er meerdere klachten binnengekomen van medewerkers die last hadden van jeuk en bulten door vuilniszakken die opengescheurd waren.

Vernietigd in Alkmaar

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is daarom op zoek geweest naar een paar strategische plaatsen in het land waar die eikenprocessierupsen wél veilig aangeboden mogen worden. Dit zijn uiteindelijk de bedrijven Zavin in Dordrecht en afvalenergiecentrale HVC in Alkmaar geworden.

In totaal gaat het volgens het NHD om zo'n driehonderd ton rupsen die momenteel in containers liggen te wachten om verbrand te worden. HVC zal morgen een eerste kleine lading verbranden om te kijken hoe dit uitpakt.