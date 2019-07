Duo probeert koffer te stelen bij station Hilversum

HILVERSUM - Twee mannen van 18 en 27 jaar hebben geprobeerd om bagage te stelen uit een trein bij station Hilversum. Zonder succes, want ze werden zonder het te weten nauwlettend in de gaten gehouden door agenten in burger.

Het dievenduo stapte gisteren bij Hilversum uit de internationale trein en had naast hun eigen bagage ook de koffer van een andere, nietsvermoedende reiziger meegenomen.

Dankzij de oplettendheid van de agenten in de trein konden ze bij het uitstappen meteen in hun kraag gevat worden . Ze zijn aangehouden en de koffer is weer terug bij de rechtmatige eigenaar.