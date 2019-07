Paardenkoers in vissersplaats IJmuiden: "Geeft mij een vakantiegevoel"

IJMUIDEN - Een drukte van jewelste vandaag op de Kennemerlaan in IJmuiden. Voor de zevende keer werd daar de kortebaandraverij verreden.

Voor de een is het een feest der herkenning, voor de ander een 'thuiswedstrijd' door een stoel in de voortuin te parkeren. Maar in algemene zin werd de kortebaan tijdens het Zomerfestival in uitstekende sfeer afgewerkt. "Dit is gewoon echt heel leuk en de Kennemerlaan is hier echt een toplocatie voor", zegt de een. Een ander staat voor het eerst langs het hek. "Ik moest altijd werken en nu maak ik het hier voor het eerst mee. Het geeft me een vakantiegevoel, heerlijk toch?"

Aan de start verschenen donderdagmiddag 22 paarden. De winst op de kortebaan ging rond 18 uur naar Southwind Raptor en pikeur Lindsey Pegram.