Zandvoortse, mét duivenallergie, doet gooi naar titel 'Ladies League' in de duivensport

ZANDVOORT - Wie denkt dat de duivensport alleen voor gepensioneerde mannen is, zit er helemaal naast. Er bestaat nu ook een heuse 'Ladies League'. Dit is een competitie tussen vrouwen die zich vol passie op de duiven storten. Zo ook de Zandvoortse Pauline Kroon.

Sinds kort heeft het overkoepelende orgaan in de duivensport, de NPO, een vrouw in het bestuur. En zij bedacht een competitie tussen alleen maar vrouwelijke duivenmelkers, want de nadruk ligt vaak alleen op de mannen. Zeven procent van de duivenmelkers is namelijk vrouw.

"Alle duiven in de vrouwencompetitie dragen roze ringen", vertelt Pauline tussen de duivenhokken. Haar man Jaap is er ook. Hij doet ook al jaren aan de duivensport mee. "Ik vind het heel goed dat vrouwen dit ook doen en dat er een vrouwencompetitie is. Pauline doet het ook hartstikke goed, vrouwen doen sowieso vaak veel dingen beter dan mannen", zegt hij.

Verschil tussen melker en melkster

Behandelt Pauline de duiven nu heel anders dan Jaap? Ze vindt zelf van niet. "Maar je ziet wel dat vrouwen wat tuttiger zijn met de duiven. Ze geven ze naampjes of ze gaan bij ze in het hok zitten", vertelt Pauline en dan moet ze heel hard lachen. Ze doet dat zelf namelijk niet, vanwege een hele duidelijke reden. "Ik ben allergisch voor duiven, daar moet ik van niezen." Jaap vindt dat Pauline het wel iets anders aanpakt dan hijzelf. "Ze is veel punctueler met bijvoorbeeld het geven van voer. Zij meet de precieze hoeveelheden af, ik kijk naar de duif en schat dan in wat hij of zij nodig heeft."

"Ze zijn nog niet echt superstrak", zegt Pauline over haar duiven. Vrijdag worden ze naar Frankrijk gebracht en dan moeten ze zo snel mogelijk naar Zandvoort terugvliegen. Dat gaat niet altijd goed, een aantal heeft bij de eerste wedstrijd van de vrouwencompetitie de weg niet teruggevonden. "Ze moeten nog even trainen." Pauline gooit de deuren van de hokken open, maar de duiven verroeren geen vleugel. Dan toch maar, ondanks de allergie, het hok in om ze naar buiten te 'pushen'.

