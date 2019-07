Bruid speurt kwart eeuw na huwelijk naar verkochte jurk: "Waarom ben ik zo stom geweest?"

AMSTERDAM - Je dochter in jouw eigen trouwjurk naar het altaar zien lopen: het is een droom van bijna elke moeder. Voor de Amsterdamse Desiree Bonnier is dat niet mogelijk, want snel nadat ze 25 jaar geleden in het huwelijksbootje was gestapt, verkocht ze haar jurk. Omdat ze de laatste tijd vaak spijt heeft van die deal, hoopt ze de jurk nu terug te vinden.

Een paar weken na haar trouwen verkocht ze haar trouwjurk: "We konden het geld goed gebruiken en toen heb ik mijn jurk in een opwelling verkocht", vertelt Desiree aan NH Nieuws. Ze had daarnaast ook niet verwacht dat ze drie dochters zou krijgen.

Het is dan ook niet per se Desiree die herenigd wil worden met haar trouwjurk. Vooral haar dochters vinden het jammer dat moeders haar jurk heeft verkocht: "Oh mam, jammer dat de jurk er niet meer is. Hij is zo mooi", hoort Desiree haar dochters vaak zeggen. De jurk van Bonnier was namelijk geen standaard exemplaar. Het was cappuccino-kleurig, had pofmouwen en er zat een grote strik op de achterkant. Het lijfje was van bloemetjeskant dat op de rok vervolgens doorliep.

"Waarom ben ik zo stom geweest? Het is natuurlijk heel moeilijk om het terug te vinden, maar je weet maar nooit." Desiree weet namelijk niet precies meer aan wie ze de jurk heeft verkocht. Ze verkocht het aan een mevrouw die boven in winkelcentrum Klaverweide in Oostzaan woonde. Volgens Bonnier had de vrouw een eigen winkel vlakbij de kaasmarkt in Alkmaar waar ze tweedehands jurken verkocht.

"Volgende maand ben ik exact 25 jaar geleden getrouwd en het zou natuurlijk leuk zijn als de jurk dan weer terecht is." En als het Desiree niet lukt? "Dan heb ik er vrede mee, maar het sluimert toch steeds in mijn hoofd."