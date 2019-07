Nachtbus moet uitgaansleven Noordkop impuls geven: proef na vakantie van start

DEN HELDER - Het gaat volgens de initiatiefnemer nadrukkelijk om een experiment, maar feit is dat er na de zomervakantie enkele weekenden een uitgaansbus wordt ingezet om feestbeesten van Den Helder en Alkmaar (en vice versa) te brengen.

Veel wil Helder Tours nog niet over de plannen kwijt, maar in een Facebook-post laten ze weten dat 'in overleg met diverse partijen na de zomervakantie gedurende een korte proefperiode op zaterdagnacht een nachtbus zal rijden tussen Alkmaar, Schagen, Julianadorp en Den Helder'.

Het toeristische platform schrijft dat 'de nachtbus moet bijdragen aan een betere verbinding tussen het uitgaansleven in de Kop van Noord-Holland'. Een ander argument om het nachtelijk openbaar vervoer in het leven te roepen, is het terugdringen van het aantal 'beschonken bestuurders op de openbare weg'.

Willemsoord

Gevraagd naar een verdere toelichting op de plannen, verwijst Helder Tours NH Nieuws door naar horecaexploitanten en uitgaanspubliek, 'en dan met name in Den Helder en Willemsoord'. "Vraag in Den Helder mensen naar het uitgaansleven aldaar, dan heeft u direct antwoord op uw vragen."

Horeca-exploitant Carlo, die met twee collega-ondernemers enkele horecapanden op Willemsoord uitbaat, had nog niet van het experiment gehoord, bekent hij. "Een gemêleerder gezelschap is alleen maar fijn." Hoewel de drukte op Willemsoord volgens hem de laatste tijd on-Helderse proporties aanneemt, is er nog voldoende plek voor extra publiek. "Dan nemen we gewoon meer personeel aan."

Bovendien ziet hij grote voordelen voor de verkeersveiligheid, 'omdat er toch vaak alcohol in het spel is'. "Dus, ja, ik ben heel positief."

Nieuw publiek trekken

In een schriftelijke reactie beaamt Helder Tours dat de busdienst 'de wisselwerking van het trekken van meer publiek en het trekken van een nieuw publiek' moet stimuleren. "Met een goede vervoersdienst gaan meer deuren open."

Waar de horeca in Den Helder dus zou kunnen profiteren van de busdienst, geldt dat ook voor het nachtleven in Alkmaar. Uit een door Helder tours geïnitieerde poll blijkt dat tweederde van de deelnemers bereid is tien euro te betalen voor een busretourtje Alkmaar. Vanuit Schagen is zelfs meer dan driekwart bereid zeven euro neer te tellen voor

Dienstregeling

Op de website eventbussen.nl licht Helder Tours alvast een tipje van de dienstregeling op. Daaruit blijkt dat één bus vier routes gaat rijden. Om 1.00 uur vertrekt lijn N1 vanaf de Alkmaarse Kanaalkade naar Schagen Markt, om via de Langevliet in Julianadorp rond 2.15 uur aan te komen op het NS-station van Den Helder.

Lijn N2 vertrekt om 2.30 uur, en rijdt dezelfde route in omgekeerde richting. Wie die bus pakt, komt om 3.45 uur op de Alkmaarse Kanaalkade aan. Daarvandaan vertrekt bus een kwartier later weer richting Schagen, om opnieuw via Julianadorp om 5.15 uur weer Den Helder te bereiken.

De laatste optie om vanuit Den Helder naar Alkmaar te reizen is om 5.45 uur. Groot verschil is dat die laatste bus geen tussenstops maakt in Julianadorp en Den Helder, maar in 45 minuten rechtstreeks naar Alkmaar rijdt. Betalen kan contant, maar de voorkeur gaat uit naar een pinbetaling.

Anna Paulowna

Als het experiment een succes wordt, nemen de initiatiefnemers mogelijk ook Anna Paulowna op in de dienstregeling.