Larense vrouw stuit bij thuiskomst op inbreker

LAREN - Een vrouw uit Laren is woensdagavond bij thuiskomst op een inbreker gestuit. Snel handelen van de vrouw kon er voor zorgen dat de dief op heterdaad werd betrapt door de politie.

De vrouw kwam 's avonds laat thuis bij haar huis aan de Drift toen ze gestommel hoorde en zag dat er spullen verschoven waren. Ze ging meteen weer naar buiten en belde de politie.

De toegesnelde agenten hadden de inbreker al snel gevonden. De man droeg een bivakmuts en probeerde met een grote tas gestolen spullen te vluchten. De agenten probeerden de inbreker met pepperspray tegen te houden, maar het lukte de man toch om naar buiten te rennen.

Aangehouden

Toen de inbreker over een hek probeerde te klimmen, was zijn avontuur voorbij en kwam hij niet veel verder. Agenten konden de inbreker, een 28-jarige man uit Baarn, in de boeien slaan en meenemen naar het politiebureau. De gestolen spullen zijn in beslag genomen en gaan weer terug naar de eigenaresse.