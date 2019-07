Lange file tussen Purmerend en Zaandam door olie op de weg

PURMEREND - Vanwege de vakantieperiode staan er de laatste week weinig files, maar het verkeer op de A7 tussen Hoorn en Zaandam heeft op dit moment wel flinke pech. Een paar kilometer voor Zaandam ligt namelijk olie op het wegdek, waardoor twee rijstroken zijn afgesloten.

Weggebruikers staan daardoor al vanaf Purmerend in de file. In totaal is de vertraging inmiddels een half uur en loopt nog op.

Rijkswaterstaat is het oliespoor aan het opruimen. Hoelang dat nog gaat duren, is niet bekend.