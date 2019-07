Eindelijk een duurzame oplossing voor bollenafval: tulpenpapier

BREEZAND - Bollenteler Tinus Teeuwen en zijn zwager en papierhandelaar Bert Lankhoorn is het gelukt: van bollenafval een mooi stuk papier maken. Teeuwen heeft eindelijk een duurzame oplossing voor de tienduizenden afgekeurde tulpenbollen die anders op de afvalhoop belanden.

Bakken met tulpenbollen komen nu van het land. Een flink deel is beschadigd tijdens de groei, transport of het rooien: "Normaal gaat dit allemaal op de composthoop of naar de biovergister. Nu kunnen we er papier van maken."

In de blender

Het idee ontstond tijdens een verjaardag. Bert Lankhoorn, de zwager van Tinus, werkt voor een printerbedrijf en kende al papier met waterplanten. "Ik dacht: dat moet toch ook met bollen lukken. We hebben meteen wat bollen in een blender gedaan en opgestuurd naar een papierfabrikant om te laten testen."

Inmiddels liggen op het bollenbedrijf stapels papier te wachten om bedrukt te worden. Lankhoorn: "Het is prima stevig papier. Er gaat een kwart tulpenafval in. Het leuke is dat de bloembollencoöperatie CNB onze eerste klant is. Bolliger krijg je het niet."

Milieu

Voor Tinus Teeuwen heeft papier nog een voordeel: "Ik wil graag iets doen voor het milieu. We staan als bollentelers toch al zo slecht te boek en op deze manier helpen ik toch mee aan iets duurzaams. En ik krijg er tulpenpapier voor terug. Ook wel weer leuk om te doen naast het bollenvak."