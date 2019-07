Last van overvliegende straaljagers? De Luchtmacht is aan het oefenen!

DEN HELDER - De afgelopen paar weken werden inwoners van de Noordkop regelmatig opgeschrikt door het geraas van overvliegende straaljagers en gevechtsvliegtuigen. Niet zo gek, want de Koninklijke Luchtmacht is vanaf Vliegbasis Leeuwarden een uitgebreide training aan het geven.

Op meerdere momenten, vanaf donderdag 4 juli, werden grote aantallen vliegtuigen vanaf de basis de lucht ingestuurd. Ze vlogen voornamelijk boven de Noordzee, maar ook over Texel, de Noordkop en het noorden van Friesland. En dat ging niet onopgemerkt voorbij.

De deelnemers aan de Luchtmacht-training moeten met jachtvliegers complexe scenario's uitvoeren. Daardoor leren ze van alles over de wapens aan boord en de tactieken om ze te gebruiken.

Bijna klaar

Goed nieuws voor iedereen die er last van had: het einde van de training is in zicht. Alleen morgen, op vrijdag 19 juli, zijn de vliegtuigen mogelijk nog te horen tussen 9.00 uur en 10.45 uur en 13.15 uur tot 15.00 uur.