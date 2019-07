Gemeente sluit hotel in Amsterdam-Zuid na explosie

AMSTERDAM - (AT5) Een hotel aan de Korte van Eeghenstraat in Amsterdam is donderdagmiddag op last van de gemeente voor onbepaalde tijd gesloten. Begin deze maand ontplofte nabij het hotel een explosief.

Voor hotel Parkview werd in oktober vorig jaar ook al een granaat aangetroffen. Die granaat ontplofte niet, in tegenstelling tot het explosief dat begin deze maand in de straat werd geplaatst.

Lees ook: Granaat gevonden voor deur Amsterdams hotel; tweede explosief in één nacht



De zware knal veroorzaakte flink wat schade in de straat. Enkele dagen na de explosie bracht het hotel zélf beelden naar buiten. Hieruit werd, volgens de advocaat van het hotel, duidelijk dat het hotel niet het doelwit was van de vermomde granaatlegger.

Onveilig gevoel

Maar hier lijkt de gemeente dus anders over te denken. 'Ondanks dat nog verschillende scenario's in onderzoek zijn, houdt de recherche rekening met de mogelijkheid dat het explosief gericht was tegen Hotel Parkview', staat in een persbericht.

Bovendien heeft de explosie volgens de gemeente geleid tot onrust en een onveilig gevoel bij omwonenden. Daarom werd het hotel vandaag tot nader order gesloten. De gasten hebben het hotel inmiddels verlaten.

Lees ook: Portier die handgranaat voor ingang hotel vond: "Ik dacht dat hij nep was!"

Het plaatsen van granaten of het beschieten van panden is schering en inslag in Amsterdam. Burgemeester Halsema besloot vorig jaar om horecazaken die doelwit worden van dergelijke tactieken niet zonder meer dicht te timmeren. 'We proberen per keer te beoordelen of het gesloten moet worden of niet', aldus de burgemeester.