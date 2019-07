Gratis kermismuntjes voor Alkmaardertjes uit arme gezinnen

ALKMAAR - Kindjes uit gezinnen die minder te besteden hebben, kunnen ook dit jaar naar de kermis in Alkmaar. Zij krijgen van de gemeente munten die zij kunnen gebruiken op de kermis. Alkmaar volgt hiermee Hoorn op die hetzelfde vorig jaar deed.

In Alkmaar wonen volgens de gemeente 1683 kinderen van 4 tot en met 17 jaar in een gezin met een minimuminkomen. De muntjes zijn beschikbaar voor kinderen uit die leeftijdscategorie die uit gezinnen komen met een inkomen tot 120 procent van het wettelijk sociaal minimum. De kinderen moeten bovendien in Alkmaar wonen.

"Het grootste deel van die gezinnen is bij de gemeente geregistreerd en ontvangt automatisch bericht via de Alkmaarpas over de gratis kermismuntjes", laat de gemeente weten.

Via die pas ontvangen de kinderen een tegoed voor zes kermismuntjes van 1,50 euro per stuk. De kermis staat van 23 augustus tot en met 1 september in de stad.