Hondjes ternauwernood gered uit brandende stacaravan in Den Helder

DEN HELDER - Twee Jack Russell-hondjes zijn gisteren ternauwernood gered van een brand in een stacaravan aan de Nieuweweg in Den Helder. Eén ervan, Nero, had te veel rook ingeademd en moest worden gereanimeerd.

De brandweer reanimeerde het dier en gaf hem extra zuurstof. Vervolgens is de hond met zijn baasje met een noodgang in een politieauto naar de dierenarts gebracht. Daar werd hij verder geholpen.

Met succes, schrijft de politie, want 'hond en eigenaar konden 's middags weer wandelend de kliniek verlaten'. De brand was overigens snel geblust. Waardoor die was ontstaan, is niet bekend.