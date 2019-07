KLM veegt de vloer aan met onderzoek van Natuur & Milieu

SCHIPHOL - KLM is het 'volstrekt' oneens met de conclusies die onderzoeksbureau CE Delft trekt over de gevolgen die een eventuele krimp van de luchtvaart voor de Nederlandse economie zou hebben. CE Delft deed het onderzoek in opdracht van milieu-organisatie Natuur & Milieu. Die stelt dat minder vliegbewegingen geen effect hebben op de economie.

Onderzoeksbureau CE Delft werd door Natuur & Milieu gevraagd om vijf beweringen over het economisch belang van de luchtvaart tegen het licht te houden, zoals de schadelijkheid van een vliegtaks en of andere luchthavens profiteren van een groeistop op Schiphol. De gevreesde ineenstorting van het netwerk van Schiphol bij een groeistop blijkt ook ongegrond, aldus Natuur & Milieu. "Een lichte krimp van de luchtvaart hoeft geen nadelige gevolgen te hebben voor onze economie."

KLM laat weten het volstrekt oneens te zijn met de beweringen van CE Delft. "Op de belangrijkste conclusies ontbreekt bewijsvoering of onderbouwing", meldt de maatschappij in een statement. "En daar waar de conclusies evident zouden moeten zijn, beperkt het rapport zich tot het vaststellen van 'een verband'."

Gemiste kans

KLM vindt het een gemiste kans dat zij niet bij het onderzoek zijn betrokken "om zo te komen tot een minder eenzijdig en meer onderbouwd rapport."

CE Delft is geen onbekend onderzoeksbureau voor KLM. Zo huurde de maatschappij samen met Schiphol, de NS en 18 andere organisaties CE Delft ook in om een rapport laten beoordelen met voorstellen om de luchtvaart de komende jaren duurzamer te maken. CE Delft kwalificeerde dat rapport als "haalbaar".