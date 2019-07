Populaire Texelse strandtent verbiedt honden: "Nat en bijten: het werd soms echt te veel"

TEXEL - Van alle strandpaviljoenen op Texel is er nu eentje dat een hondenbeleid heeft: na 17:00 uur mogen er bij Paal 17 géén viervoeters meer naar binnen. Niet iedereen staat er helemaal achter.

"Het einde was zoek. Ze lagen soms overal en we lopen met hete thee, of er lopen kindjes langs", aldus Robert Witte van de strandtent. "Honden zijn trouwens wél gewoon welkom op het terras."

'Hondenkalf'

Paal 17 is een van de drukstbezochte tenten van het Texelse strand. Met ál die bezoekers komen dus regelmatig ook hondjes mee. Dat vinden bezoekers niet altijd fijn. "Als je uit eten gaat, wil je niet zo'n hondenkalf onder je tafel", aldus een gast op het terras.

Een hondeneigenaar vindt het jammer. "Hij is braaf en blaft nooit."

Bekijk hier wat andere strandgangers ervan vinden: