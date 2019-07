KLM door het stof na merkwaardige vliegramp-tweet

SCHIPHOL - KLM is opnieuw in de verlegenheid gebracht door een tweet die de maatschappij heeft geplaatst. Na een bericht op Twitter over het borstvoedingsbeleid aan boord, ligt de maatschappij nu onder vuur na een inmiddels verwijderde tweet waarin KLM uitlegt op welke vliegtuigstoel je het beste kan zitten om een vliegramp te overleven.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Volgens het social media-team van KLM India is de kans dat je sterft bij een vliegramp het hoogst als je een plek in het midden van het vliegtuig hebt. De overlevingskans is het grootst in een stoel achterin, gevolgd door een zitplaats voorin. Bijgevoegd aan de tweet was een plaatje van een vliegtuigstoel met de tekst "Seats at the back of the plane are the safest!" en de hashtag #TuesdayTrivia.

MH17

De tweet werd op een nogal ongelukkig moment verstuurd, namelijk de dag voor de vijfde herdenking van de aanslag op MH17. KLM kreeg daarop veel kritiek, waarna de maatschappij de tweet verwijderde en haar excuses daarvoor aanbood. Volgens KLM was het geen mening, maar een algemeen bekend luchtvaartfeitje.

Borstvoeding

Gisteren kreeg KLM er ook al van langs na een tweet over borstvoeding aan boord. Daarin suggereerde de maatschappij dat het mogelijk is dat borstvoedende vrouwen gevraagd kan worden om zich te bedekken als andere passagiers er aanstoot aan nemen. Een dag later reageert KLM met het volgende statement waarbij de suggestie wordt genuanceerd:

"Ons streven is dat iedereen zich welkom en comfortabel voelt aan boord. Natuurlijk kunnen moeders hun kinderen borstvoeding geven tijdens onze vluchten. In geen geval is de moeder verplicht om zichzelf of haar kind te bedekken. Ook willen we absoluut niet dat de moeders van onze jongste passagiers zich veroordeeld voelen over de meest natuurlijke zaak van de wereld. Daarom stelt ons cabinepersoneel de moeder eventueel opties voor om wat privacy te garanderen bij het voeden van hun kind."

Het hoofdkantoor van KLM in Amstelveen heeft nog niet gereageerd op de tweets van haar social media-team in India.