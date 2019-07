Buurt ergert zich aan té krappe parkeerplekken: 'Ik heb al acht keer schade gehad'

HILVERSUM - Het is volgens buurtbewoners van het Tergooi-ziekenhuis in Hilversum schering en inslag: kleine aanrijdingen op de naastgelegen parkeerplaats. Het is het gevolg van de té krappe parkeerplekken. Daar is vriend en vijand het over eens, maar een oplossing is verder weg dan ooit.

"Ik heb een krasje gemaakt", zo zegt een vrouw die net tegen een andere auto aan heeft gezeten omdat ze een te grote bocht nam. De eigenaar van die auto baalt: "Ik heb de auto net terug."



Het is herkenbaar voor buurtbewoner Dirk Deij. Het tafereel speelt zich af voor zijn ogen vlak voordat we hem gaan interviewen over alle schades die hij aan zijn auto heeft gehad. "Ik woon hier twaalf jaar en heb al acht keer schade gehad. Kosten: 12.500 euro." De dader laat vrijwel nooit zijn gegevens achter. "De parkeerplekken zijn dusdanig nauw dat dat vaak schade oplevert", erkent ook buurtgenoot John van Reenen.

Geen betaald parkeren

De parkeerplaats staat vaak vol omdat bezoekers van het ziekenhuis niet op de betaalde parkeerplaats van Tergooi gaan staan. Een poging van de buurt om de overlast aan te pakken door ook in de wijk betaald parkeren in te voeren is mislukt, omdat te weinig mensen de enquete invulden. "De gemeente schrijft nu dat ze er verder niks meer aan doet. Dat geeft zoveel wrevel in de wijk", zegt Dirk.



John zat in de werkgroep die het buurtonderzoek heeft voorbereid en hij baalt dan ook van de uitkomst. Toch snapt hij ook wel dat mensen niet vrijwillig voor een parkeervergunning kozen. "De kosten voor parkeervergunning waren dertig euro. Er leeft ook zoiets dat wij dertig euro moeten betalen, terwijl het ziekenhuis de oorzaak veroorzaakt."

Parkeerboete voor dubbel parkeren

Dirk en andere buurtbewoners waren zo klaar met alle schade dat ze hun auto bewust over twee plekken parkeerden, maar ook daar kregen ze afgelopen weekend de rekening van gepresenteerd. Hij kreeg een bekeuring van 104 euro voor dubbel parkeren. "Dat krijg je als dank dat je probeert de boel een beetje te regelen."



Hij had een briefje achter ruit liggen om uit te leggen waarom hij dat deed, maar dat werkte bij parkeerders die tegen zijn auto hadden aangezetten als een rode lap op een stier. "Er werden voorgedrukte briefjes onder de ruitenwisser geschoven met een vals kenteken en de tekst 'Ik hoop dat je je op de A27 te pletter rijdt'."

'Uitgekakt'

Dirk en ook John parkeren hun auto nu maar verderop. Ze zijn langzamerhand ten einde raad. John: "Het is een beetje uitzichtsloos. De gemeente gaat 10 miljoen garant staan voor de nieuwbouw van het ziekenhuis, maar voor ons doen ze niets." Hij vreest dat de overlast nog groter wordt als de nieuwbouw af mede doordat er dan patiënten bijkomen, die nu nog naar de vestiging in Blaricum gaan.



Dirk heeft ook weinig vertrouwen meer in een oplossing. "We praten al 22 jaar met de gemeente en er komt niets uit. Ik verwacht dat er een keer flinke ruzie komt, want de mensen zijn het zat." Hij overweegt om samen met anderen actie te gaan voeren. "Door de boel te blokkeren of de Nationale Ombudsman in te schakelen. We zijn op z'n Hollands gezegd een beetje uitgekakt."

Gemeente geeft toe

De gemeente geeft in een reactie toe dat de parkeerplekken niet voldoen aan de huidige normen van 2,40 meter breed bij parkeerplaatsen die nu nieuw worden aangelegd. "Parkeerplaatsen in de Riebeeckbuurt zijn nu 2,20 meter breed. De wijk is gebouwd in de jaren '60. De auto’s waren toen smaller en de parkeerplaatsen voldeden toen wel."

Toch gaat de gemeente niet verbreden. "Als we parkeerplaatsen weghalen terwijl het druk is, wordt een parkeerplek vinden nog lastiger", zo laat het weten. De uitkomst van het bewonersonderzoek speelt daar een doorslaggevende rol bij. "Als er betaald parkeren in combinatie met vergunninghoudersparkeren was ingevoerd, was de parkeerdruk verlaagd en hadden we het verbreden van de parkeerplaatsen overwogen."