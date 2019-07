Kamerleden dringen bij minister aan op oplossing Leeghwaterbrug

ALKMAAR - De overlast waarmee de renovatie van de Leeghwaterbrug in Alkmaar gepaard gaat, heeft inmiddels ook Den Haag bereikt. Sinds de Alkmaarse VVD-fractie benadrukte dat de economische schade door het voortdurende fileleed in de miljoenen loopt, heeft het hete hangijzer zijn weg naar de Tweede Kamer gevonden.

Nieuwspartner Alkmaar Centraal meldt dat VVD-kamerleden Heerema en Dijkstra minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen inmiddels kamervragen hebben gesteld. Ze hopen dat zij haar macht aanwendt om de problemen rond de brug versneld op te lossen.

Lees ook: Vernieuwde Leeghwaterbrug laat nog maanden op zich wachten

Dat uitgerekend Heerema de Leeghwaterbrug in Den Haag onder de aandacht brengt, is geen toeval. Als oud-fractievoorzitter van de Alkmaarse VVD weet hij als geen ander hoe belangrijk de Leeghwaterbrug is voor de doorstroming van het verkeer in Noord-Holland.

Lees ook: Ondernemers zwaar gedupeerd door vertraging Leeghwaterbrug: "Schade loopt in miljoenen"

Tijdens de renovatie van de brug heeft de N242, waar de brug onderdeel van uitmaakt, zich stevig in de top-10 van Nederlandse fileknelpunten genesteld.

Lees ook: Aantal files nam in 2018 fors toe: N242 bij Alkmaar drukste N-weg

Hoewel milieugedeputeerde Adnan Tekin vorige week nog niet wilde vooruitlopen op een eventuele schadevergoeding voor gedupeerde ondernemers, hebben de twee Kamerleden dezelfde vraag bij de minister neergelegd.