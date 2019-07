Buurt (en Douwe Bob) woedend om zwemverbod bij steiger Amsterdam-Oost na klachten

AMSTERDAM - Het is een drukbezochte plek voor een verfrissende duik op warme dagen: de negentig meter lange steiger aan de Borneokade in Amsterdam-Oost. Maar zwemmen dat mag daar binnenkort niet meer. De gemeente gaat binnen twee weken borden plaatsen die mensen gaan wijzen op het zwemverbod, tot grote woede van de buurt.

Wie straks toch gewoon in het water springt riskeert een boete van 140 euro. Maar volgens een van de aanwezige zwemmers gaat dat niemand tegenhouden: "Ik denk dat iedereen nog gaat zwemmen". "Dat is echt heel kut", zegt een meisje dat ligt te zonnen over het verbod tegen AT5.





Klachten over geluidsoverlast

"Belachelijk!" reageert singer-songwriter Douwe Bob die, samen met vele anderen, een vaste bezoeker is van de steiger. Sommige omwonenden klagen al tijden over geluidsoverlast op momenten dat de steiger vol ligt met mensen. De rechter gaf hun in eerste instantie ongelijk, maar ze lieten het er niet bij zitten. Via een kort geding tegen de gemeente kregen ze alsnog gelijk.

Volgens de gemeente was het altijd al verboden om te zwemmen in de Entrepothaven, maar werd het gedoogd omdat er zoveel mensen van genieten. Op een bord bij de steiger staan huisregels: versterkte muziek is niet is toegestaan en na 22:00 uur moet het stil zijn. Tot voor kort werd de locatie op de gemeentelijke website zelfs aangemerkt als zwemplek.

"Geluk afpakken"

"Er lopen vreemde mensen rond hoor hier", zegt Douwe Bob. "Sommigen genieten ervan om geluk van andere mensen af te pakken. Dat is een heel eng ding. Er wonen er hier een paar en die willen de wereld gewoon zien fikken."

Wat betreft de mensen op de steiger zal er ondanks het verbod gewoon gezwommen blijven worden.