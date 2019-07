Marco van Stralen in de race voor Mooiste Truck van Nederland: "Dit is de kers op de taart"

ZUID-SCHARWOUDE - Vrachtwagenchauffeur Marco van Stralen uit Zuid-Scharwoude behandelt zijn truck alsof het zijn kindje is. Elk boutje en moertje van zijn Scania T500 Torpedo krijgt een poetsbeurt. En dat is nodig ook want volgende week moet zijn wagen er spic en span uitzien voor de verkiezing van Mooiste Truck van Nederland in Assen.

Van Stralen kocht twee jaar geleden zijn droomtruck en hij staat er niet voor de sier. Elk dag rijdt hij met containers het hele land door. En dat doet hij met een brede glimlach op zijn gezicht. "Het is gewoon een ontzettend stoere vrachtwagen en om deze auto te hebben is een droom die uitkomt. Elke week wordt ie ook grondig gewassen. Mensen vragen wel eens of ik een nieuwe vrachtwagen heb. Als ik dan vertel dat hij al elf jaar oud is, staan ze vreemd te kijken."

Het is de eerste keer dat Van Stralen meedoet aan de verkiezing op het Truckstar Festival op het TT Circuit in Assen. En hij is meteen al genomineerd. Het festival is het grootste transportevenement in Europa. Het circuit staat een weekend vol met ruim 2200 vrachtwagens. De 24 finalisten voor de mooiste truck-verkiezing zijn gekozen door lezers van Truckstar. Er zijn verschillende categorieën maar alle auto's zijn werkauto's die je ook op de weg tegen kunt komen.

Een vakjury controleert de wagen zowel van binnen als van buiten want ook het interieur moet door een ringetje te halen zijn. En ook daar denkt Van Stralen hoge ogen te gooien. "Mijn vrienden zeggen wel eens; Paleis Soestdijk is er niks bij. Dat vind ik wel lachen." De komende week zal de chauffeur regelmatig met een spons in de weer zijn om zijn 'kindje' te laten schitteren. "Mijn vrouw zegt soms; eerst komt je dochter dan je vrachtwagen en daarna pas ik."

Kers op de taart

Op zondagmiddag wordt de winnaar bekend gemaakt voor een volgepakte hoofdtribune. Van Stralen hoopt dat hij kans maakt op de hoofdprijs maar het is al prachtig dat hij genomineerd is. "Het was al bizar dat ik een belletje kreeg dat ik bij de beste drie van mijn categorie behoor. Het kost een hoop tijd en geld om de wagen zo te krijgen maar dit is wel de kers op de taart."