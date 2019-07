Flinke meevaller voor handhavers in Haarlem: twee jaar aan maaltijden vergoed

HAARLEM - Handhavers in Haarlem hebben een flinke berg geld geïncasseerd. Niet met bonnen schrijven, maar door te eten. Ze krijgen alsnog twee jaar lang maaltijden vergoed die zij tijdens hun diensten aten. Haarlem heeft een budget van maximaal 110.000 euro voor ze klaar liggen.

De handhavers, en medewerkers van de Havendienst, hebben een advocaat in de arm genomen en bij de Ondernemingsraad geklaagd. De gemeente erkent naar aanleiding van die klachten dat zij sinds mei 2017 onder bepaalde werkomstandigheden ten onrechte geen maaltijden heeft vergoed. De gemeente zet deze rechtsongelijkheid nu recht en betaalt de declaraties van de afgelopen twee jaar alsnog uit.

Aannemelijk

Met terugwerkende kracht krijgen de handhavers, zonder dat ze een bonnetje hoeven te tonen, tien euro per maaltijd terug. Om hoeveel maaltijden het gaat, houdt de gemeente geheim. De roosters van de afgelopen jaren dienen als leidraad. Er is geen zicht meer op de werkelijke kosten en daarom is besloten tien euro per maaltijd te betalen in plaats van het maximale bedrag van 22,41 euro. "Wij achten het niet aannemelijk dat medewerkers uit eigen middelen 22,41 per keer hebben uitgegeven."

Overwerken

Vanaf deze week kunnen handhavers en medewerkers van de Havendienst net als andere medewerkers van de gemeente 22,41 maximaal declaren waneer ze overwerken of in de avonduren werken.

