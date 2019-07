Vrachtwagens botsen op Afsluitdijk: vertraging inmiddels voorbij

DEN OEVER - Verkeer vanuit Friesland richting Noord-Holland heeft vanochtend de nodige vertraging opgelopen door een ongeluk op de A7. Rond 10.30 uur botsten er ter hoogte van Kornwerderzand twee vrachtauto's op elkaar, en was er voor het overige verkeer slechts een rijstrook beschikbaar.

Op het dieptepunt leverde dat twintig minuten tot half uur vertraging op, meldt de ANWB.

Volgens Omrop Fryslân raakte een van de vrachtwagenchauffeurs door de botsing bekneld in zijn cabine. Hij is door de brandweer bevrijd, waarna medisch personeel zich over hem ontfermde.

Hoe het met de chauffeurs gaat, is niet bekend. Over de oorzaak van het ongeluk evenmin.