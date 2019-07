Cruciale verbouwing reactor Petten: nieuwe halkraan geplaatst

PETTEN - Voor het eerst sinds de bouw in 1961 is in de kernreactor in Petten een nieuwe halkraan geplaatst. Die is van cruciaal belang, want zonder zo'n kraan kunnen uiteindelijk de medicijnen voor kankerpatiënten niet worden gemaakt.

Het was een hele operatie om de kraan te vervangen. Reactor-beheerder NRG heeft een video gedeeld waarin te zien is hoe dit in z'n werk ging:

Tekst gaat door onder de video.



Het was volgens NRG overigens hard nodig om de huidige kraan te vervangen. Hoewel er over enkele jaren een nieuwe reactor moet staan in Petten, was het noodzakelijk het toch nu te doen. "Het duurt immers nog even voor de nieuwe reactor staat", legt woordvoerder Cora Blankendaal uit.

Zeker de komende vijf jaar moet met de oude reactor worden gewerkt. Blankendaal: "Daarnaast is er een periode van ontmanteling waarin hij dienst moet doen."

Behalve voor de productie van isotopen, is de halkraan ook cruciaal voor het onderzoek naar kankermedicijnen. Zonder kraan zou namelijk ook dat onderzoek stil komen te liggen.

30.000 patiënten

Met de in Petten gemaakte medische isotopen worden dagelijks zo'n 30.000 patiënten geholpen. De door Curium op dezelfde locatie gemaakte medicatie wordt wereldwijd naar tal van ziekenhuizen gestuurd. Deze reactor zorgt voor 30 tot 35 procent van de productie.