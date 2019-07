Naoufal F. krijgt levenslang voor aansturen moord op Iraniër

AMSTERDAM - De Amsterdamse crimineel Naoufal - Noffel - F. moet levenslang de gevangenis in. Volgens de rechtbank is hij verantwoordelijk voor het aansturen van de moord op de Iraniër Ali Motamed in Almere, in december 2015.

Er is volgens de rechtbank een nauwe en bewuste samenwerking geweest tussen F. en de schutter. Zij hebben over en weer via hun PGP-telefoons berichten gestuurd met identificerende gegevens van het beoogde slachtoffer.

Andere schutter

Volgens de rechtbank zou hij 130.000 euro hebben beloofd aan een man die de moord in eerste instantie zou uitvoeren. Deze man werd echter voortijdig opgepakt en ingeruild voor een andere schutter.

F. zit al enige tijd vast. In april vorig jaar werd hij tot achttien jaar cel veroordeeld voor het beramen van de mislukte moordaanslag op Peter - Pjotr - R. in Diemen. Het slachtoffer raakte bij die mislukte liquidatie levensgevaarlijk gewond. Hij overleefde de aanslag door met zijn auto het water in te rijden.

Lees ook: Eis: levenslang voor Naoufal F. voor opdracht tot moord

Levenslang

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder al een levenslange celstraf. Het OM hield bij de eis in de strafzaak rondom de moord in Almere rekening met de eerdere veroordeling van F.. Volgens de officier van justitie heeft Noffel hiermee 'het recht op zijn deelname aan de maatschappij verspeeld'.

Motief onduidelijk

Het is niet duidelijk geworden waarom elektromonteur Ali Motamed om het leven moest worden gebracht. Na zijn dood werd duidelijk dat hij in Nederland onder een schuilnaam verbleef.

Lees ook: Moord op Iraniër in Almere: werkte Naoufal - Noffel - F. in opdracht van Iran?

Motamed werd in 1981 in Iran ter dood veroordeeld voor een dodelijke bomaanslag in Teheran. Volgens de AIVD zou het Iraanse regime opdracht hebben gegeven voor de liquidatie, maar justitie beweert daar geen aanwijzingen voor te hebben gevonden.