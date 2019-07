Provincie waarschuwt voor vertraging op het water door gebrek aan brugwachters

NOORD-HOLLAND - Het is hoogst onzeker of alle provinciale bruggen en sluizen de komende tijd volgens het boekje open en dicht gaan. Er is namelijk een tekort aan brugwachters, waardoor aanpassingen van de bedieningstijden tot de mogelijkheden behoren.

"Er is de afgelopen tijd een aantal brugwachters geworven", vertelt een woordvoerder van de provincie. "Van hen is een deel afgelopen weekend begonnen, maar we komen nog steeds tekort."

Om alle bruggen volgens dienstregeling te blijven openen, zijn er op korte termijn vijf à tien brugwachters nodig. Zij komen niet in dienst van de provincie maar van Trigion, het bedrijf aan wie de bediening enkele jaren geleden werd uitbesteed.

Pendelen

Zolang er niet voor iedere brug een brugwachter beschikbaar is, valt de provincie terug op noodmaatregelen. Zo zijn de werktijden van de brugwachters aangepast en pendelen sommige brugwachters tussen twee of meer bruggen.

"Het is al eens voorgekomen dat vanwege het tekort aan brugwachters een brug niet op tijd openging", aldus de woordvoerder. "Maar ook als één brugwachter meerdere bruggen bedient, is vertraging onvermijdelijk", waarschuwt ze. "Dan zal de wachttijd oplopen."

Centrale bediening

Het streven om in de toekomst alle veertig à vijftig provinciale bruggen en sluizen centraal vanuit Weg & Waterhuis de Langebalk in Heerhugowaard te bedienen, zou geen invloed op het aantal benodigde brugwachters hebben, stelt de woordvoerder.

Of het wel een verschil maakt als gemeenten (een deel van de) provinciale bruggen bedienen - zoals bijvoorbeeld het geval is in Zaanstad - durft de woordvoerder niet te zeggen. Ook voor het benoemen van eventuele vaarwegen waar als gevolg van het brugwachterstekort knelpunten kunnen ontstaan, is het volgens haar nog te vroeg.

App voor bedieningstijden

Voor actuele informatie over de bedieningstijden wordt geadviseerd de website vaarweginformatie.nl in de gaten te houden en de app River Guide te downloaden.