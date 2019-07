Gemeente Amsterdam sluit cocaïnelaboratorium

AMSTERDAM - Een woning aan de Bos en Lommerweg in Amsterdam is per direct en voor ten minste drie maanden gesloten door de gemeente. In het pand trof de politie vorige maand een cocaïnelaboratorium aan.

De woning werd op 12 juni doorzocht door de politie. Agenten troffen er ten minste twintig kilo cocaïne aan. Ook werd er een grote hoeveelheid geld gevonden en lagen er voorwerpen en materialen die worden gebruikt voor de productie van harddrugs.

"De aanwezigheid van, bewerking van én handel in drugs vormen een gevaar voor de openbare orde", laat de gemeente weten. "De aanwezigheid van een handelsvoorraad drugs kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast en de aanzuigende werking op criminele activiteiten."