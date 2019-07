Lichte krimp luchtvaart niet nadelig voor economie

SCHIPHOL - De angst dat de economie geschaad wordt als het aantal vliegbewegingen op Schiphol en andere luchthavens afneemt, is volgens een nieuw onderzoek ongegrond. Dat zegt milieuorganisatie Natuur & Milieu die opdracht gaf voor het onderzoek. Twee weken geleden werd bekend dat Schiphol na 2020 weer mag groeien, van 500.000 vliegbewegingen nu, naar uiteindelijk 540.000.

Onderzoeksbureau CE Delft werd door Natuur & Milieu gevraagd om vijf beweringen over het economisch belang van de luchtvaart tegen het licht te houden, zoals de schadelijkheid van een vliegtaks en of andere luchthavens profiteren van een groeistop op Schiphol.

Geen nadelige gevolgen

Uit het onderzoek wordt volgens de milieuorganisatie duidelijk dat de beweringen over het belang van luchtvaart voor de Nederlandse economie met een flinke korrel zout moeten worden genomen. Zo is er geen wetenschappelijk bewijs dat meer luchtvaart leidt tot meer vestigingen van internationale bedrijven. De gevreesde ineenstorting van het netwerk van Schiphol bij een groeistop blijkt ook ongegrond, aldus Natuur & Milieu. "Een lichte krimp van de luchtvaart hoeft geen nadelige gevolgen te hebben voor onze economie."

Verbaasd

In de omliggende gemeenten van Schiphol werd met verbazing gereageerd toen minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur bekendmaakte dat de luchthaven onder voorwaarden weer mag groeien. In Amstelveen twijfelt Schipholwethouder Raat of de overlastbeperkende maatregelen, zoals stillere vliegtuigen, iets zullen uitmaken voor zijn inwoners. Daarbij vindt Raat dat de minister de veiligsheidsrisico's van de groei onderschat.

Ook Uithoorn en Aalsmeer zijn woedend over de groeiplannen. Aalsmeer vindt dat de groei de leefbaarheid verslechtert. Wethouder Van Duijn van Schiphol heeft minister Van Nieuwenhuizen opgeroepen om de overlast zelf te komen ervaren door een nachtje te komen slapen in Aalsmeer. Van Nieuwenhuizen is volgens haar woordvoerster nog niet ingegaan op de uitnodiging.

Onleefbaar

Uithoorn vindt dat het vertrouwen is geschonden. Inwoners vrezen een onleefbare situatie. De gemeenten Uithoorn en Aalsmeer liggen onder de rook van de start- en naderingsroutes van de Aalsmeersbaan. Volgens de bewoners komt de groei voornamelijk voor hun rekening. De gemeente Haarlemmermeer protesteert niet tegen de groeiplannen.

Afgelopen dinsdag konden omwonenden van Schiphol zich laten voorlichten over de groeiplannen van het kabinet. Slechts 370 bewoners kwamen naar de speciaal georganiseerde bijeenkomst in Vijfhuizen. Na de zomer volgt nog zo'n bijeenkomst.

NH Nieuws was bij de eerste inloopavond van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: