Hilversumse Luka (11) vol goede moed van start aan laatste twee Vierdaagse-dagen

HILVERSUM - Het was soms wel even afzien, vooral op de tweede dag, maar de Hilversumse Luka Bonekamp heeft de Nijmeegse Vierdaagse voor de helft volbracht. Vanmorgen begon hij vol goede moed aan de derde etappe.

De jonge Hilversummer is met zijn 11 jaar één van de drie jongste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. Samen met moeder Pamela heeft Luka de afgelopen maanden hard getraind om aan de start van het grootste wandelevenement van het land te staan.

De eerste wandeldag had Luka geen problemen, maar gisteren op de tweede dag was het soms wel even doorbijten. "Luka kreeg wat last van zijn benen en dat maakte het soms zwaar om verder te lopen. We lopen 30 kilometer per dag, het was wat warm. We moesten onszelf soms even flink motiveren om door te lopen", vertelt moeder Pamela.

Stug doorwandelen

Maar hoe zwaar het ook was, er werd toch stug doorgewandeld. Pamela: "Het viel me op hoe hij zichzelf toch weer kon opbeuren om door te lopen. Dan zei hij: 'we gaan er gewoon voor, mam' en dan liepen we weer verder. Uiteindelijk hebben we het gehaald, maar Luka is nu vlak na het wandelen wel erg moe."

Vandaag vervolgen Luka en zijn moeder de Vierdaagse met maar één doel: de eindstreep halen. Van blaren of andere ongemakken hebben ze nog geen last.

Goed doel

Luka wandelt de Vierdaagse om geld op te halen voor gorilla's, zijn lievelingsdier. De teller staat ondertussen op meer dan 700 euro.